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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 19 октября 2020
Коламбус
19.10.2020, понедельник, 01:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
26'
Артур
50'
П. Сантуш
90+3'
Г. Зардес
55'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 3:1!
Г. Зардес
90'
+3
Пенальти не реализован!
Г. Зардес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Шано
90'
Замена
T. Rocha
️️️️
Х. Медина
Замена
H. Jimenez
️️️️
Д. Этьенн
89'
84'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Желтая карточка
Л. Диас
82'
Замена
Л. Диас
️️️️
E. Boateng
71'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
П. Сантуш
65'
62'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Р. Матаррита
62'
Замена
М. Моралес
️️️️
Г. Маккей-Стивен
55'
ГОЛ! 2:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Х. Медина
ГОЛ! 2:0!
П. Сантуш
Пас отдал
Д. Этьенн
50'
ГОЛ! 1:0!
Артур
26'
10'
Желтая карточка
А. Ринг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Коламбус
14
Луис Диас
ЛВ
27
Fatai Alashe
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Juan Torres
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
4-4-2
13
Тарбелл
25
Аффул
47
16
Валенсуэла
6
Менса
10
Моррис
11
Этьенн
7
Сантуш
6
Артур
9
Зардес
24
4-4-2
1
Джонсон
18
Калленс
22
Матаррита
3
25
Шано
4
Ринг
11
Маккей-Стивен
28
Медина
55
Паркс
11
Кастелланос
18
Тажури
24
14
Диас
14
Диас
24
11
Этьенн
16
16
11
Этьенн
7
Сантуш
0
0
7
Сантуш
22
Матаррита
4
Тораринссон
4
Тораринссон
22
Матаррита
28
Медина
15
15
28
Медина
11
Маккей-Стивен
10
Моралес
10
Моралес
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
14
Juan Torres
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Остались в запасе
14
Juan Torres
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Нью-Йорк Сити
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
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22 ноября
9
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22 ноября
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Вчера, 16:29
4
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22 ноября
5
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22 ноября
9
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
22 ноября
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