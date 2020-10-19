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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Денизлиспор
Генчлербирлиги - Денизлиспор: обзор матча 19 октября 2020
Генчлербирлиги
19.10.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Денизлиспор
90+1'
Д. Кандеяш
22'
Н. Суботич
45+1'
H. Rodallega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Денизлиспор
ГОЛ! 1:2!
Д. Кандеяш
Пас отдал
F. AyitÃ©
90'
+1
89'
Замена
М. Доссеви
️️️️
H. Rodallega
89'
Замена
O. Yilmaz
️️️️
Ã. Ãzdemir
Замена
I. Karakas
️️️️
Б. Эздемир
73'
71'
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Mesanovic
Пенальти не реализован!
B. Stancu
64'
63'
Замена
I. Aissati
️️️️
Ф. Варела
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
S. Yilmaz
46'
Замена
M. Yildirim
️️️️
D. Furman
46'
Желтая карточка
Р. Пирис
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
H. Rodallega
Пас отдал
R. Niyaz
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Суботич
Пас отдал
А. Сагаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Денизлиспор
2
Tiago Lopes
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
10
Феде Варела
АП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
3
39
15
4
Юханссон
26
Пирис
17
3
Эздемир
21
Кандеяш
9
7
3-1-5
2
3
Суботич
22
10
Варела
28
Сагаль
9
11
6
76
7
8
8
7
17
11
11
17
3
Эздемир
23
23
3
Эздемир
76
15
15
76
10
Варела
10
10
10
Варела
11
14
Доссеви
14
Доссеви
11
9
9
9
9
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Денизлиспор
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Генчлербирлиги - Денизлиспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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