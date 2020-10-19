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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити: обзор матча 19 октября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
19.10.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
90+5'
Б. Уайт
55'
Нани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайт
Пас отдал
J. Pendant
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
D. Valot F. + Royer
90'
+1
90'
Замена
A. De John
️️️️
Д. ДеЗарт
78'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
К. Мюллер
78'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
Замена
Б. Уайт
️️️️
D. Royer
70'
Замена
С. Тетте
️️️️
T. Barlow
70'
Замена
O. Fernandez
️️️️
M. Rzatkowski
63'
Замена
Д. Страуд
️️️️
К. Кларк
63'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нани
36'
Желтая карточка
Ж. Урсо
25'
Желтая карточка
К. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
8
Каден Кларк
АП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
3
Alex De John
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
3-3-1-3
18
3
Данкан
26
Паркер
3
54
90
0
8
Кларк
16
77
7
4-1-2-1-2
23
3
Карлос
6
Янссон
4
Миллер
13
Руан
34
ДеЗарт
8
Переа
30
Урсо
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
8
Кларк
8
Страуд
8
Страуд
8
Кларк
16
10
Тетте
10
Тетте
16
90
22
22
90
77
24
Уайт
24
Уайт
77
34
ДеЗарт
3
3
34
ДеЗарт
8
Мюллер
21
Шлегель
21
Шлегель
8
Мюллер
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
18
Mandela Egbo
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦП
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
18
Mandela Egbo
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦП
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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