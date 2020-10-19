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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 19 октября 2020
Нордшелланд
19.10.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
85'
J. Amon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Рандерс
89'
Желтая карточка
B. Sambou
88'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
88'
Замена
Б. Копплин
️️️️
M. Nielsen
ГОЛ! 1:0!
J. Amon
Пас отдал
К. Сулемана
85'
Замена
А. Франсис
️️️️
М. Диоманде
82'
Желтая карточка
К. Хансен
80'
78'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Желтая карточка
М. Диоманде
73'
69'
Желтая карточка
А. Ремер
Желтая карточка
М. Ригор
68'
68'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
Замена
J. Amon
️️️️
И. Атанга
65'
Замена
И. Месик
️️️️
J. Djourou
65'
Замена
М. Ригор
️️️️
J. Juhl Rothmann
64'
Замена
О. Вилладсен
️️️️
М. Тюхосен
46'
37'
Желтая карточка
М. Каллесе
Желтая карточка
U. Jenssen
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Матиас Греве
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Виндаль
33
5
17
Тюхосен
3
Фрезе
4
Хансен
8
Андерсен
10
Диоманде
7
Сулемана
29
20
Атанга
4-4-3
15
Марксен
28
Гравес
0
17
Лауридсен
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
17
Греве
30
Карльгрен
45
Камара
45
Эго
17
Тюхосен
2
Вилладсен
2
Вилладсен
17
Тюхосен
20
Атанга
11
11
20
Атанга
33
18
Месик
18
Месик
33
29
10
Ригор
10
Ригор
29
10
Диоманде
17
Франсис
17
Франсис
10
Диоманде
45
Эго
97
97
45
Эго
0
15
Копплин
15
Копплин
0
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
72
Martin Vantruba
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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