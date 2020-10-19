Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Витория Гимараеш
Боавишта - Витория Гимараеш: обзор матча 19 октября 2020
Боавишта
19.10.2020, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
19'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Витория Гимараеш
87'
Замена
А. Уаттара
️️️️
R. Quaresma
Замена
А. Элис
️️️️
Г. Сауэр
81'
Желтая карточка
Ч. Авазим
80'
74'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
73'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Б. Дуарте
Замена
М. Джувара
️️️️
Шоу
68'
Замена
Я. Амаш
️️️️
Р. Мангаш
67'
Желтая карточка
Х. Гарсия
63'
62'
Желтая карточка
J. Fernandes
58'
Замена
Пепелу
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
Г. Сауэр
41'
Желтая карточка
Р. Мангаш
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
Б. Дуарте
3'
Желтая карточка
R. Quaresma
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Витория Гимараеш
17
Николя Жанвье
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
18
Пепелу
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
4-1-4-1
1
Жардим
23
Рами
7
Мангаш
4
Каннон
15
Авазим
6
Хави Гарсия
14
Шоу
7
Сауэр
27
Паула
10
Сантуш
9
4-4-2
14
Варела
24
Уаттара
37
44
17
10
Эдвардс
24
17
21
Андре Андре
19
Дуарте
10
Рочинья
7
Мангаш
25
Амаш
25
Амаш
7
Мангаш
14
Шоу
7
Джувара
7
Джувара
14
Шоу
7
Сауэр
17
Элис
17
Элис
7
Сауэр
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
19
Дуарте
29
Хольм
29
Хольм
19
Дуарте
10
Эдвардс
18
Пепелу
18
Пепелу
10
Эдвардс
17
7
Уаттара
7
Уаттара
17
Остались в запасе
Боавишта
Витория Гимараеш
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
90
Мигель Луиш
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
Остались в запасе
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
90
Мигель Луиш
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Боавишта - Витория Гимараеш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+