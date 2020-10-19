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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 19 октября 2020
Верона
19.10.2020, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
85'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Тамез
81'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Э. Колли
81'
79'
Замена
В. Париджини
️️️️
Г. Пандев
79'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Бадель
69'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
М. Бани
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Эмпереур
67'
63'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Фавилли
60'
54'
Желтая карточка
П. Гильоне
Желтая карточка
А. Тамез
53'
42'
Желтая карточка
Г. Пандев
11'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-4-2
16
Сильвестри
5
Ловато
33
Эмпереур
11
Чеккерини
19
Фараони
20
Илич
61
Тамез
14
Виейра
19
Колли
99
Фавилли
88
Лазович
4-2-2-2
1
Перин
18
Гильоне
5
Масиелло
13
Бани
25
Сапата
16
Радованович
6
Ровелла
47
Бадель
25
Чиборра
21
Пандев
14
Шомуродов
19
Колли
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
19
Колли
33
Эмпереур
32
Димарко
32
Димарко
33
Эмпереур
61
Тамез
10
Сальседо
10
Сальседо
61
Тамез
99
Фавилли
9
Калинич
9
Калинич
99
Фавилли
14
Шомуродов
9
Скамакка
9
Скамакка
14
Шомуродов
13
Бани
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Бани
21
Пандев
14
Париджини
14
Париджини
21
Пандев
47
Бадель
85
Бехрами
85
Бехрами
47
Бадель
Остались в запасе
Верона
Дженоа
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
29
Йоэль Асоро
ЦП
92
Альберто Палеари
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Остались в запасе
29
Йоэль Асоро
ЦП
92
Альберто Палеари
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Верона - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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