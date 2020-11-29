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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Чайка
Волгарь - Чайка: обзор матча 29 ноября 2020
Волгарь
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Чайка
13'
А. Погосов (П)
87'
Д. Козлов
77'
К. Савичев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Чайка
Желтая карточка
В. Сергеев
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Козлов
87'
Замена
И. Хомуха
️️️️
Р. Локтионов
85'
Желтая карточка
А. Павлишин
82'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
А. Зенин
80'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Савичев
77'
Замена
П. Володкин
️️️️
В. Алейников
Желтая карточка
А. Зенин
74'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Погосов
71'
67'
Желтая карточка
Д. Карташов
Замена
А. Гасилин
️️️️
Ю. Пугачев
63'
62'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Чочиев
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Емельянов
60'
59'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
46'
Замена
Д. Карташов
️️️️
Р. Оразов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Погосов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
3-4-2-1
30
Саганович
69
Козлов
44
Журавлев
4
Локтионов
14
Зенин
20
Полубояринов
99
Емельянов
7
Павлишин
24
Погосов
52
Лобкарев
10
Пугачев
3-3-1-1-1
42
Ярусов
92
Хайруллов
2
Хозин
25
Бычков
4
Савичев
38
Алейников
3
Гогличидзе
20
Оразов
11
Чочиев
10
Умаев
24
Погосов
13
Бутенко
13
Бутенко
24
Погосов
99
Емельянов
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Емельянов
14
Зенин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
14
Зенин
4
Локтионов
22
Хомуха
22
Хомуха
4
Локтионов
10
Пугачев
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Пугачев
11
Чочиев
32
Кулишев
32
Кулишев
11
Чочиев
38
Алейников
10
Володкин
10
Володкин
38
Алейников
20
Оразов
8
Карташов
8
Карташов
20
Оразов
Остались в запасе
Волгарь
Чайка
21
Алексей Бердников
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
20
Артур Сагитов
ЦФ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
21
Алексей Бердников
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Статистика матча Волгарь - Чайка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
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2 : 0
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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