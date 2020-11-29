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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Насьональ
Портимоненси - Насьональ: обзор матча 29 ноября 2020
Портимоненси
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 0
Завершен
Насьональ
89'
F. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Насьональ
Замена
В. Роша
️️️️
F.
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F.
89'
Желтая карточка
П. Са
85'
80'
Замена
J. VigÃ¡rio
️️️️
Л. Кал
80'
Замена
Б. Рочес
️️️️
R. Micael
Замена
А. Боа Морте
️️️️
А. Оливейра
77'
64'
Замена
В. Данилович
️️️️
В. Косьелло
Желтая карточка
Денер
36'
21'
Замена
М. Руаи
️️️️
R. Freitas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
2
Maurício Antônio
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Rúben Micael
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Сафави Расид
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
3-2-1-4
94
Самуэл
2
36
Поссиньоло
18
Муфи
13
Денер
21
Са
10
Оливейра
2
16
9
20
1-2-1-1-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
26
Косьелло
37
Камачу
13
94
Риаскос
77
44
0
9
4
Роша
4
Роша
9
10
Оливейра
10
Боа Морте
10
Боа Морте
10
Оливейра
14
35
Рочес
35
Рочес
14
21
Кал
20
20
21
Кал
26
Косьелло
18
Данилович
18
Данилович
26
Косьелло
0
91
Руаи
91
Руаи
0
Остались в запасе
Портимоненси
Насьональ
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Сафави Расид
ПВ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
11
Кенжи Горре
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Сафави Расид
ПВ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
55
Нуну Борхес
ОП
11
Кенжи Горре
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Портимоненси - Насьональ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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