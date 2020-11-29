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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 29 ноября 2020
Барселона
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
29'
М. Брейтуэйт
42'
А. Гризманн
57'
Ф. Коутиньо
73'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
Желтая карточка
Л. Месси
74'
74'
Замена
Э. Гальего
️️️️
А. Будимир
74'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Тринкау
73'
Замена
К. Аленья
️️️️
К. Лангле
67'
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Ойер
63'
Замена
Р. Торрес
️️️️
И. Перес
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Дест
61'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
61'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Брейтуэйт
61'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Гризманн
57'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Педри
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
29'
23'
Замена
Х. Крус
️️️️
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-2-2-2
1
тер Стеген
18
Альба
30
Мингеса
2
Лангле
8
Дест
8
Педри
21
де Йонг
11
Коутиньо
10
Месси
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
1
Эррера
14
Ронкалья
16
Навас
15
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
21
Перес
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Джони
17
Будимир
8
Дест
23
Фирпо
23
Фирпо
8
Дест
8
Педри
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Педри
2
Лангле
10
Аленья
10
Аленья
2
Лангле
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
22
Брейтуэйт
7
Тринкау
7
Тринкау
22
Брейтуэйт
24
Джони
3
Крус
3
Крус
24
Джони
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
6
Ойер
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Ойер
21
Перес
10
Торрес
10
Торрес
21
Перес
17
Будимир
18
Гальего
18
Гальего
17
Будимир
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Иньяки Альварес
ВР
19
Кике Саверио
ЛВ
23
Рубен
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
19
Кике Саверио
ЛВ
23
Рубен
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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