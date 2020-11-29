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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 29 ноября 2020
Фенербахче
29.11.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 4
Завершен
Бешикташ
34'
P. Demba CissÃ©
68'
О. Туфан
90+7'
О. Туфан (П)
4'
В. Абубакар
20'
В. Абубакар
53'
Н. Уйсал
88'
Ф. Н'Сакаля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бешикташ
Желтая карточка
М. Лемос
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Соуза
ГОЛ с пенальти! 3:4!
О. Туфан
90'
+7
90'
+2
Замена
Г. Ялчин
️️️️
В. Абубакар
90'
+1
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
О. Туфан
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Н'Сакаля
Пас отдал
Д. Н'Куду
86'
Замена
Ф. Н'Сакаля
️️️️
Р. Геззаль
Замена
М. Тиам
️️️️
Д. Пелкас
77'
70'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Б. Менса
70'
Замена
Велинтон
️️️️
Н. Уйсал
ГОЛ! 2:3!
О. Туфан
68'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Ф. Новак
64'
Желтая карточка
Л. Густаво
63'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
53'
53'
ГОЛ! 1:3!
Н. Уйсал
Пас отдал
Соуза
50'
Вторая желтая
К. Ларин
Замена
К. Адеми
️️️️
P. Demba CissÃ©
46'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Х. Соса
46'
Желтая карточка
Д. Пелкас
38'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Д. Перотти
37'
ГОЛ! 1:2!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
М. Тиссеран
34'
25'
Желтая карточка
К. Ларин
20'
ГОЛ! 0:2!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Геззаль
Желтая карточка
М. Тиссеран
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
К. Ларин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Фенербахче
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
3
Лемос
32
Тиссеран
57
Новак
77
Генюл
14
Густаво
7
Соса
10
Пелкас
11
Туфан
9
8
Перотти
3-5-2
97
Ювакуран
19
Розье
33
Йилмаз
3
Монтеро
20
Уйсал
18
Геззаль
13
Хатчинсон
43
Менса
5
Соуза
9
Абубакар
9
Ларин
8
Перотти
88
Эркин
88
Эркин
8
Перотти
57
Новак
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
57
Новак
10
Пелкас
9
Тиам
9
Тиам
10
Пелкас
7
Соса
8
Яндас
8
Яндас
7
Соса
9
9
Адеми
9
Адеми
9
18
Геззаль
21
Н'Сакаля
21
Н'Сакаля
18
Геззаль
20
Уйсал
23
Велинтон
23
Велинтон
20
Уйсал
43
Менса
14
Н'Куду
14
Н'Куду
43
Менса
9
Абубакар
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Абубакар
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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