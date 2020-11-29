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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фортуна
Витесс - Фортуна: обзор матча 29 ноября 2020
Витесс
29.11.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
72'
У. Дарфалу
84'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фортуна
90'
+2
Желтая карточка
B. Rienstra
Замена
П. Вруг
️️️️
У. Таннан
87'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Броя
86'
85'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
J. Smeets
ГОЛ! 2:0!
А. Броя
Пас отдал
У. Таннан
84'
82'
Желтая карточка
J. Jach (pen.)
Замена
Т. Брунс
️️️️
Л. Опенда
76'
ГОЛ! 1:0!
У. Дарфалу
Пас отдал
У. Таннан
72'
70'
Замена
Л. Семеду
️️️️
С. Полтер
70'
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
Р. Янссен
67'
Желтая карточка
Р. Янссен
Замена
У. Дарфалу
️️️️
С. Тронстад
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Пасвер
14
Расмуссен
6
Корнелиссе
5
Дехи
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
6
Таннан
17
Опенда
27
Броя
4-2-2-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
25
17
Опенда
10
Брунс
10
Брунс
17
Опенда
6
Таннан
8
Вруг
8
Вруг
6
Таннан
6
Тронстад
9
Дарфалу
9
Дарфалу
6
Тронстад
27
Броя
29
Бейтинк
29
Бейтинк
27
Броя
4
Янссен
33
33
4
Янссен
25
8
Мутуссами
8
Мутуссами
25
91
Полтер
7
Семеду
7
Семеду
91
Полтер
Остались в запасе
Витесс
Фортуна
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
17
Djibril Dianessy
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
17
Djibril Dianessy
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
12
Лазарос Рота
ЦЗ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Витесс - Фортуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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