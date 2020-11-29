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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 29 ноября 2020
Хетафе
29.11.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
75'
Анхель
9'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
88'
Желтая карточка
И. Мартинес
88'
Желтая карточка
Х. Морсильо
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Эрнандес
85'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Суарес
85'
79'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Капа
79'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
К. Эрнандес
75'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Мата
75'
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
72'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Э. Кабако
71'
Желтая карточка
К. Эрнандес
61'
49'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
48'
Желтая карточка
М. Весга
Замена
Э. Кабако
️️️️
Д. Тимор
46'
14'
Желтая карточка
А. Капа
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Вильялибре
Пас отдал
А. Беренгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-3
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
5
Чема
17
Кукурелья
24
Тимор
22
Суарес
8
Арамбарри
17
Мата
9
Эрнандес
9
Анхель
4-1-1-2-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
12
Вильялибре
9
Уильямс
24
Тимор
23
Кабако
23
Кабако
24
Тимор
22
Суарес
12
Ньом
12
Ньом
22
Суарес
17
Мата
20
Портильо
20
Портильо
17
Мата
9
Эрнандес
20
Унал
20
Унал
9
Эрнандес
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
2
Капа
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Капа
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Хетафе - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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