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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кротоне
Болонья - Кротоне: обзор матча 29 ноября 2020
Болонья
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
45+2'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кротоне
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
87'
79'
Замена
Д. Крочата
️️️️
А. Реца
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
75'
Желтая карточка
Р. Паласио
74'
72'
Желтая карточка
С. Луперто
59'
Замена
В. Големич
️️️️
Л. Магальян
58'
Желтая карточка
Л. Магальян
58'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
М. Вулич
46'
Замена
Д. Куомо
️️️️
Л. Марроне
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
45'
+2
Желтая карточка
А. Хики
30'
19'
Желтая карточка
Л. Марроне
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Орсолини
18'
15'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
48
Mattia Timmoneri
ЦФ
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
46
Antonio Ranieri
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
2
Хики
5
Томиясу
5
Данило
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
21
Сориано
32
Сванберг
8
Паласио
99
Барроу
7
Орсолини
4-1-1-3-1
21
Кордас
16
Магальян
4
Марроне
5
Луперто
13
Реца
10
Петриччионе
10
Вулич
79
Молина
10
Мессьяс
13
Перейра
9
Сими
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
7
Орсолини
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Орсолини
16
Магальян
43
Големич
43
Големич
16
Магальян
4
Марроне
14
Куомо
14
Куомо
4
Марроне
13
Реца
21
Крочата
21
Крочата
13
Реца
10
Вулич
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Вулич
Остались в запасе
Болонья
Кротоне
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
48
Mattia Timmoneri
ЦФ
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
46
Antonio Ranieri
ЦФ
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
48
Mattia Timmoneri
ЦФ
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
46
Antonio Ranieri
ЦФ
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Болонья - Кротоне
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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