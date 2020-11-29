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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ним
Монако - Ним: обзор матча 29 ноября 2020
Монако
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ним
19'
С. Диоп
75'
Ж. Мартинш
77'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ним
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
84'
Желтая карточка
Ю. Фофана
83'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Диоп
83'
80'
Замена
Ф. Мигель
️️️️
П. Мартинес
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Фолланд
80'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Ж. Мартинш
80'
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
77'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Р. Агилар
75'
69'
Красная карточка
Л. До
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Фабрегас
61'
46'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Л. Фомба
45'
+1
Замена
Х. Дулевич
️️️️
К. Данке
ГОЛ! 1:0!
С. Диоп
Пас отдал
К. Фолланд
19'
4'
Желтая карточка
К. Данке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
14
Мусса Коне
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Манноне
12
Энрике
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
4
Фабрегас
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
4-2-2-1-1
30
Рейне
13
Бюрнер
4
Ландре
18
Мартинес
29
Пакье
20
Кубас
8
До
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
9
Данке
10
Мартинш
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
10
Мартинш
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
10
Диоп
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Диоп
31
Фолланд
9
Пеллегри
9
Пеллегри
31
Фолланд
4
Фабрегас
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
4
Фабрегас
11
Фомба
17
Элиассон
17
Элиассон
11
Фомба
9
Данке
17
Дулевич
17
Дулевич
9
Данке
18
Мартинес
3
Мигель
3
Мигель
18
Мартинес
Остались в запасе
Монако
Ним
69
Виллем Геббельс
ЛВ
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
45
Яссин Бенрау
АП
70
Маттео Ахлинви
ОП
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Амджад Назих
ВР
14
Мусса Коне
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
69
Виллем Геббельс
ЛВ
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
Остались в запасе
45
Яссин Бенрау
АП
70
Маттео Ахлинви
ОП
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Амджад Назих
ВР
14
Мусса Коне
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Монако - Ним
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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