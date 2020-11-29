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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Вайле
Хорсенс - Вайле: обзор матча 29 ноября 2020
Хорсенс
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Вайле
8'
Л. Прип (П)
41'
K. Finnbogason
49'
J. Pohl (П)
90+2'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Вайле
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
В. Фагир
Желтая карточка
Й. Геммер
89'
Замена
А. Глинссон
️️️️
K. Finnbogason
87'
Замена
J. Buus
️️️️
P. Nymann
87'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Х. Ханссон
78'
Замена
M. Brajanac
️️️️
J. Pohl
78'
72'
Замена
M. Briggs
️️️️
А. Милошевич
72'
Замена
L. Montano
️️️️
A. Mucolli
68'
Желтая карточка
Т. Мельгор
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Камили
58'
56'
Желтая карточка
А. Соуза
ГОЛ с пенальти! 3:0!
J. Pohl
49'
48'
Желтая карточка
А. Милошевич
Желтая карточка
J. Pohl
46'
46'
Замена
D. Montiel
️️️️
T. Gundelund
43'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
M. Greve
ГОЛ! 2:0!
K. Finnbogason
Пас отдал
J. Pohl
41'
40'
Желтая карточка
M. Greve
Желтая карточка
Х. Ханссон
32'
Желтая карточка
Л. Камили
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Прип
8'
7'
Желтая карточка
T. Gundelund
6'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
3-3-1-3
1
25
Кийлерих
11
33
Людвиг
18
Прип
15
10
Ханссон
15
Камили
12
79
9
2-1-1-1-5
14
Мельгор
37
Милошевич
18
Амундсен
6
Эзатолахи
10
Соуза
19
Фагир
15
20
2
19
11
15
15
11
9
22
Глинссон
22
Глинссон
9
79
80
80
79
15
Камили
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
15
Камили
10
Ханссон
6
Геммер
6
Геммер
10
Ханссон
37
Милошевич
30
30
37
Милошевич
19
14
14
19
2
10
10
2
15
20
Рамадани
20
Рамадани
15
Остались в запасе
Хорсенс
Вайле
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Хорсенс - Вайле
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
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2017.01.30 01:24
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2017.01.29 19:51
28
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
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2025.04.19 17:06
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2025.03.31 09:46
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2025.03.18 08:23
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