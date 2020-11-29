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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Русенборг
Буде-Глимт - Русенборг: обзор матча 29 ноября 2020
Буде-Глимт
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
5 : 1
Завершен
Русенборг
15'
K. Junker
27'
О. Сольбаккен
78'
Ф. Зинкернагель
85'
В. Моберг
87'
М. Конрадсен
83'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Русенборг
ГОЛ! 5:1!
М. Конрадсен
87'
ГОЛ! 4:1!
В. Моберг
85'
Замена
В. Моберг
️️️️
Э. Хаген
84'
Замена
R. Hauge
️️️️
О. Сольбаккен
84'
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Исламович
ГОЛ! 3:0!
Ф. Зинкернагель
78'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
Ф. Бьоркан
75'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
75'
68'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Э. Сейде
60'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
Желтая карточка
О. Сольбаккен
48'
46'
Замена
Г. Осен
️️️️
Э. Тагсет
46'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
К. Хольс
41'
Желтая карточка
Э. Сейде
ГОЛ! 2:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
27'
ГОЛ! 1:0!
K. Junker
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
0
R. Hauge
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
4-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Сампстед
22
Хейбротен
38
Амундсен
18
Хаген
14
Салтнес
19
Фет
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
77
4-3-3
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
6
Хеденстад
4
Региниуссен
29
Рейтан
20
Тагсет
16
Закариассен
5
Скьельбред
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
15
Бьоркан
8
Конрадсен
8
Конрадсен
15
Бьоркан
9
Сольбаккен
0
0
9
Сольбаккен
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
18
Хаген
6
Моберг
6
Моберг
18
Хаген
20
Тагсет
23
Осен
23
Осен
20
Тагсет
35
Сейде
24
24
35
Сейде
19
Хольс
10
10
19
Хольс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Русенборг
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ВР
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Буде-Глимт - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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