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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ПАОК
ПАС Ламия - ПАОК: обзор матча 29 ноября 2020
ПАС Ламия
29.11.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
12'
Х. Цолис
64'
Виейринья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - ПАОК
81'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Н. Нинуа
80'
Замена
А. Чолак
️️️️
К. Свидерски
71'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
О. Эль-Каддури
64'
ГОЛ! 0:2!
Виейринья
Замена
Т. Василакакис
️️️️
G. Skondras
62'
Замена
B. Arabuli
️️️️
N. Tsoukalos
62'
60'
Замена
Виейринья
️️️️
Х. Цолис
59'
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
55'
Желтая карточка
Х. Цолис
Желтая карточка
G. Skondras
55'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
Л. Романич
53'
Желтая карточка
Д. Бехарано
50'
Замена
️️️️
П. Баанак
46'
Замена
А. Дзанетопулос
️️️️
M. Iyaaba Asigba
45'
+1
39'
Желтая карточка
С. Ингасон
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Цолис
Пас отдал
М. Ваге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Ника Нинуа
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-5
1
Эпасси
29
Баанак
23
4
Адеджо
16
Бехарано
12
45
9
Романич
11
Караманос
7
Делетич
50
4-4-1-1
1
Пасхалакис
22
Ваге
5
Михайлидис
15
Ингасон
19
Перейра
22
Нинуа
99
Мург
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
23
25
Василакакис
25
Василакакис
23
45
45
45
45
50
5
Дзанетопулос
5
Дзанетопулос
50
9
Романич
7
7
9
Романич
7
Эль-Каддури
22
Шваб
22
Шваб
7
Эль-Каддури
22
Нинуа
5
Циггарас
5
Циггарас
22
Нинуа
17
Цолис
20
Виейринья
20
Виейринья
17
Цолис
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
28
Свидерски
14
Чолак
14
Чолак
28
Свидерски
Остались в запасе
ПАС Ламия
ПАОК
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ПАС Ламия - ПАОК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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