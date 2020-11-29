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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Стабек
Мьёндален - Стабек: обзор матча 29 ноября 2020
Мьёндален
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 1
Завершен
Стабек
1'
Э. Бохинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Стабек
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
86'
84'
Замена
Л. Касси
️️️️
M. Antonsson
83'
Желтая карточка
М. Сандберг
77'
Желтая карточка
Н. Йенссен
67'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
Y. Amankwah
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
M. Ovenstad
46'
45'
Желтая карточка
Y. Amankwah
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бохинен
Пас отдал
S. Skytte
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
18
Isaac Twum
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
1-5
20
Драгснес
11
17
8
23
Лизет
1
3-3-4
12
Сандберг
3
Оттесен
3
71
Вальсвик
32
Бохинен
24
Костадинов
2
14
20
Эдвардсен
5
17
17
22
22
17
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
3
5
Йенссен
5
Йенссен
3
14
17
Касси
17
Касси
14
Остались в запасе
Мьёндален
Стабек
18
Andreas Hellum
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
18
Andreas Hellum
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мьёндален - Стабек
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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