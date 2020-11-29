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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 29 ноября 2020
Лозанна-Спорт
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Янг Бойз
30'
Ж. Лефор
53'
Ф. Мамбимби
87'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
87'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Нсаме
82'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Д. Гаудино
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Туркес
74'
68'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
М. Сулеймани
68'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Мамбимби
64'
Желтая карточка
К. Масейрас
Замена
Р. Зехнини
️️️️
P. Egil Flo
58'
Замена
J. Geissmann
️️️️
Э. Гессан
58'
56'
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Камара
53'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мамбимби
49'
Желтая карточка
М. Сулеймани
Желтая карточка
К. Пуэртас
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Лефор
Пас отдал
М. Эбишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
15
Габриэль Барес
ОП
1
Thomas Castella
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
2-3-1-4
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
7
Кукурузович
21
Пуэртас
28
Бораниясевич
20
Бразау
6
9
Туркес
29
Гессан
13
4-4-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
5
Камара
15
Зесигер
21
Лефор
10
Гаудино
20
Эбишер
4
Сьерро
10
Сулеймани
9
Джордан
10
Мамбимби
9
Туркес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
9
Туркес
29
Гессан
8
8
29
Гессан
13
98
Зехнини
98
Зехнини
13
10
Сулеймани
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Сулеймани
10
Мамбимби
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Мамбимби
5
Камара
5
Бюрги
5
Бюрги
5
Камара
10
Гаудино
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Гаудино
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
15
Габриэль Барес
ОП
19
Christian Schneuwly
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
30
Сильвен Хефти
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
15
Габриэль Барес
ОП
19
Christian Schneuwly
ЦФ
Остались в запасе
30
Сильвен Хефти
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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