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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Альтах
ЛАСК - Альтах: обзор матча 29 ноября 2020
ЛАСК
29.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Альтах
65'
Й. Эггештайн
71'
Й. Эггештайн
90'
М. Карамоко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Альтах
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Карамоко
90'
81'
Замена
A. Casar
️️️️
M. Stefel
79'
Желтая карточка
D. Bumberger
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Р. Реннер
76'
75'
Замена
М. Фишер
️️️️
A. Wiss
ГОЛ! 2:0!
Й. Эггештайн
71'
Замена
Д. Райтер
️️️️
А. Грубер
71'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Т. Гойгингер
66'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
66'
66'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Nussbaumer
ГОЛ! 1:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Д. Холланд
65'
46'
Замена
Э. Карич
️️️️
Э. Шрайнер
41'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
33'
Желтая карточка
D. Maderner
Пенальти не реализован!
Й. Эггештайн
33'
27'
Желтая карточка
A. Wiss
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
28
Андерсон
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Альтах
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
36
Гойгингер
19
Эггештайн
9
Грубер
3-4-3
39
28
Андерсон
34
Турнвальд
37
Эдокполор
10
Гуэ
0
0
16
Шрайнер
23
7
9
36
Гойгингер
9
Карамоко
9
Карамоко
36
Гойгингер
36
Реннер
23
Чеберко
23
Чеберко
36
Реннер
9
Грубер
29
Райтер
29
Райтер
9
Грубер
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
7
8
8
7
0
0
0
0
16
Шрайнер
18
Карич
18
Карич
16
Шрайнер
0
30
Фишер
30
Фишер
0
Остались в запасе
ЛАСК
Альтах
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Nana Kofi Babil
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Альтах
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
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