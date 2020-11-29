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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - СКА-Хабаровск
Факел - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 ноября 2020
Факел
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
23'
М. Смирнов
33'
О. Дмитриев
45'
А. Разборов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - СКА-Хабаровск
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Григорьев
89'
Замена
М. Седов
️️️️
Н. Замалиев
88'
Желтая карточка
И. Мазуров
87'
Желтая карточка
М. Григорьев
81'
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Разборов
80'
74'
Желтая карточка
Д. Барков
74'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малеев
63'
Замена
Р. Нома
️️️️
И. Квеквескири
63'
Замена
В. Брагин
️️️️
К. Базелюк
48'
Замена
С. Матвийчук
️️️️
В. Илик
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Никитин
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Разборов
45'
37'
Желтая карточка
Г. Труфанов
ГОЛ! 2:0!
О. Дмитриев
33'
27'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
А. Никитин
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Смирнов
23'
14'
Желтая карточка
М. Мартусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
17
Рета Нома
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
92
Брызгалов
39
Пейчинович
25
Смирнов
71
Мастерной
10
Григорьев
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
7
Разборов
4-1-1-2-2
96
Обухов
27
Мануйлов
51
Грачев
22
Труфанов
53
Илик
33
Квеквескири
24
Мартусевич
90
Безлихотнов
8
Малеев
10
Базелюк
86
Барков
7
Никитин
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Никитин
13
Замалиев
8
Седов
8
Седов
13
Замалиев
10
Григорьев
8
Петрусев
8
Петрусев
10
Григорьев
7
Разборов
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Разборов
53
Илик
5
Матвийчук
5
Матвийчук
53
Илик
33
Квеквескири
17
Нома
17
Нома
33
Квеквескири
10
Базелюк
11
Брагин
11
Брагин
10
Базелюк
8
Малеев
91
Булия
91
Булия
8
Малеев
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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