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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Зброевка
Славия - Зброевка: обзор матча 29 ноября 2020
Славия
29.11.2020, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
69'
А. Сима
89'
Я. Шурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Зброевка
89'
ГОЛ! 1:1!
Я. Шурал
86'
Желтая карточка
D. Bariš
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Муса
80'
72'
Замена
Š. Šumbera
️️️️
J. Prichystal
72'
Замена
P. Stepanovsky
️️️️
A. Fousek
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Л. Масопуст
69'
Желтая карточка
П. Муса
65'
Замена
А. Сима
️️️️
М. Юрасек
63'
61'
Желтая карточка
P. Dreksa
60'
Желтая карточка
J. Moravec
Желтая карточка
О. Дорли
57'
57'
Замена
Я. Шурал
️️️️
A. Cermak
57'
Замена
D. Bariš
️️️️
А. Русек
52'
Желтая карточка
A. Fousek
48'
Желтая карточка
A. Cermak
Замена
П. Олаинка
️️️️
О. Лингр
46'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Л. Провод
46'
Замена
Т. Голеш
️️️️
О. Карафиат
46'
45'
+2
Замена
Я. Гладик
️️️️
O. Pachlopnik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
28
Juraj Kotula
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
3-4-1-2
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
44
Карафиат
19
Дорли
10
Станчу
32
Лингр
12
Траоре
17
Провод
9
Муса
31
Юрасек
1-1-5
5
Гайич
0
9
Русек
1
28
0
16
44
Карафиат
3
Голеш
3
Голеш
44
Карафиат
17
Провод
8
Масопуст
8
Масопуст
17
Провод
32
Лингр
99
Олаинка
99
Олаинка
32
Лингр
31
Юрасек
19
Сима
19
Сима
31
Юрасек
9
Муса
11
Тецл
11
Тецл
9
Муса
0
15
Шурал
15
Шурал
0
9
Русек
27
27
9
Русек
30
0
0
30
44
8
8
44
0
14
Гладик
14
Гладик
0
Остались в запасе
Славия
Зброевка
19
Томас Риго
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Риго
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Славия - Зброевка
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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