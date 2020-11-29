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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Спарта
Теплице - Спарта: обзор матча 29 ноября 2020
Теплице
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
65'
Л. Юлиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Соучек
88'
Замена
С. Плавсич
️️️️
А. Виндхейм
71'
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
65'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Б. Докал
Желтая карточка
M. Radosta
61'
56'
Замена
️️️️
М. Ганоушек
Желтая карточка
Р. Юкл
47'
Замена
M. Radosta
️️️️
Л. Маречек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
6
Michal Simecek
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
5-2-4
23
Маречек
0
0
2
Шейбал
29
27
Трубац
19
Юкл
1
26
10
11
4-4-2
1
Ницэ
23
Ганоушек
4
Плехаты
33
Челустка
32
Виндхейм
10
Травник
10
Соучек
9
Докал
7
Крейчи
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
23
Маречек
35
35
23
Маречек
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
32
Виндхейм
95
Плавсич
95
Плавсич
32
Виндхейм
Остались в запасе
Теплице
Спарта
3
Ladislav Kodad
ЦФ
6
Michal Simecek
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
3
Ladislav Kodad
ЦФ
6
Michal Simecek
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Теплице - Спарта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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