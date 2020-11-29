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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Десна
Колос - Десна: обзор матча 29 ноября 2020
Колос
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Десна
12'
В. Лысенко (П)
27'
Ф. Будковский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Десна
90'
+6
Вторая желтая
М. Имереков
90'
+4
Замена
И. Шевцов
️️️️
М. Мудрик
90'
+4
Замена
S. Starenkiy
️️️️
Л. Арвеладзе
90'
+3
Желтая карточка
Й. Тамм
88'
Желтая карточка
A. Mostoviy
85'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
А. Гуцуляк
Замена
П. Ореховский
️️️️
Д. Антюх
74'
Желтая карточка
А. Богданов
67'
56'
Желтая карточка
М. Имереков
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
54'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Будковский
Желтая карточка
Е. Смирный
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Лысенко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Десна
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
4-4-2
23
Волынец
21
Новак
5
Черноморец
90
Петров
9
Зозуля
90
Богданов
8
Смирный
29
Емец
91
Задоя
7
Лысенко
9
Антюх
4-3-1-3
22
Конопля
22
5
Тамм
32
Имереков
8
9
Арвеладзе
37
27
Мудрик
44
11
Гуцуляк
28
Будковский
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
9
Антюх
10
Ореховский
10
Ореховский
9
Антюх
27
Мудрик
90
Шевцов
90
Шевцов
27
Мудрик
9
Арвеладзе
27
27
9
Арвеладзе
11
Гуцуляк
0
0
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Колос
Десна
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Денис Костышин
ЦФ
Остались в запасе
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Колос - Десна
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
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