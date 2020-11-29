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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 29 ноября 2020
Майнц
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
33'
Р. Квайсон
62'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
90'
+5
Замена
М. Гачинович
️️️️
А. Крамарич
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
86'
Замена
А. Мартин
️️️️
Д. Бросински
86'
80'
Красная карточка
Д. Гайгер
Замена
П. Кунде
️️️️
Э. Фернандес
79'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
79'
77'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Баумгартнер
77'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Озтюнали
69'
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Бебу
Пас отдал
Р. Сессеньон
54'
Замена
Р. Сков
️️️️
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Бутьюс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
42
Хак
13
Ниахате
6
Фернандес
18
Бросински
18
Баррейро
21
Озтюнали
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
4-2-1-2-1
1
Бауманн
4
Нуху
4
Пош
25
Акпогума
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
18
Бросински
24
Мартин
24
Мартин
18
Бросински
6
Фернандес
25
Кунде
25
Кунде
6
Фернандес
21
Озтюнали
9
Буркардт
9
Буркардт
21
Озтюнали
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
27
Гриллич
24
Сков
24
Сков
27
Гриллич
14
Баумгартнер
13
Руди
13
Руди
14
Баумгартнер
27
Крамарич
8
Гачинович
8
Гачинович
27
Крамарич
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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