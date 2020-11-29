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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Нефтехимик
Чертаново - Нефтехимик: обзор матча 29 ноября 2020
Чертаново
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
89'
А. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Нефтехимик
ГОЛ! 1:0!
А. Соколов
89'
Замена
А. Соколов
️️️️
С. Пиняев
72'
69'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
А. Котик
62'
Замена
А. Семенов
️️️️
П. Шадрин
60'
Вторая желтая
Д. Кайков
Желтая карточка
Д. Тюменцев
50'
46'
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Хубаев
37'
Желтая карточка
Д. Кайков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Александр Надольский
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Александр Канищев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Абаев
66
Гудков
4
Молодняков
13
Бартасевич
6
Сулейманов
22
Завезен
9
Пиняев
18
Надольский
68
Герчиков
84
Молтенинов
15
Тюменцев
4-1-4-1
1
Голубев
71
Лелюкаев
37
Потапов
21
Кайков
14
Первушин
17
Канаев
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
2
Хубаев
25
Уридия
9
Пиняев
18
Соколов
18
Соколов
9
Пиняев
Котик
11
Давлатов
11
Давлатов
Котик
2
Хубаев
9
Котик
9
Котик
2
Хубаев
62
Шадрин
28
Семенов
28
Семенов
62
Шадрин
Остались в запасе
Чертаново
Нефтехимик
1
Никита Яворский
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Александр Канищев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
13
Илья Кубышкин
ОП
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Александр Канищев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Чертаново - Нефтехимик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
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