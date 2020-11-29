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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - АЗ Алкмаар
Хераклес - АЗ Алкмаар: обзор матча 29 ноября 2020
Хераклес
29.11.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
75'
L. Schoofs
41'
Т. Коопмейнерс (П)
44'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - АЗ Алкмаар
89'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
М. Боадю
Желтая карточка
Д. Куальята
86'
ГОЛ! 1:2!
L. Schoofs
Пас отдал
T. Bijleveld
75'
Замена
J. Cijntje
️️️️
О. Киомурцоглу
75'
Замена
М. Ренте
️️️️
Р. Преппер
74'
Желтая карточка
С. Бакиш
69'
68'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
66'
Желтая карточка
Д. де Вит
64'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Й. Свенссон
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
K. Jakobsen
57'
Замена
L. Schoofs
️️️️
T. Breukers
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Боадю
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-3-4
1
12
Куальята
5
Кнустер
3
Преппер
17
де ла Торре
5
14
Киомурцоглу
2
12
Бакиш
20
Влут
7
3-1-3-1-2
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
3
Преппер
5
Ренте
5
Ренте
3
Преппер
2
15
15
2
14
Киомурцоглу
7
7
14
Киомурцоглу
7
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
10
Боадю
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
22
Свенссон
28
Сугавара
28
Сугавара
22
Свенссон
Остались в запасе
Хераклес
АЗ Алкмаар
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Хераклес - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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