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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Акрон
Краснодар-2 - Акрон: обзор матча 29 ноября 2020
Краснодар-2
29.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
90+3'
А. Григорян
52'
А. Газданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Акрон
ГОЛ! 1:1!
А. Григорян
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Босов
83'
Замена
П. Горбунов
️️️️
Д. Квеквескири
74'
Замена
М. Малаховский
️️️️
Б. Садыков
68'
Желтая карточка
Е. Яцкий
Замена
В. Стежко
️️️️
В. Литвинов
68'
64'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Иванников
Замена
Л. Сабуа
️️️️
М. Кутовой
56'
Замена
А. Григорян
️️️️
Н. Сергеев
55'
54'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
И. Чудин
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Газданов
Желтая карточка
А. Черников
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
4-1-1-2-1
16
Адамов
44
Исаенко
3
Мартынов
4
Литвинов
2
Пелих
53
Черников
15
Мацукатов
17
Сергеев
8
Сперцян
90
Кутовой
4-2-2-2
1
Нестеренко
12
Елеев
44
Садыков
66
Жестоков
5
Верхунов
7
Герюгов
7
Пьянченко
7
Иванников
27
Чудин
11
Квеквескири
17
Газданов
Воротников
23
Якимов
23
Якимов
Воротников
17
Сергеев
70
Григорян
70
Григорян
17
Сергеев
4
Литвинов
5
Стежко
5
Стежко
4
Литвинов
90
Кутовой
81
Сабуа
81
Сабуа
90
Кутовой
11
Квеквескири
12
Горбунов
12
Горбунов
11
Квеквескири
44
Садыков
18
Малаховский
18
Малаховский
44
Садыков
27
Чудин
77
Яцкий
77
Яцкий
27
Чудин
7
Иванников
63
Босов
63
Босов
7
Иванников
Остались в запасе
Краснодар-2
Акрон
96
Руслан Рзаев
ПВ
21
Андрей Текучев
ОП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
12
Даниил Колесников
ВР
7
Сефер Эмини
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
99
Константин Морозов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
96
Руслан Рзаев
ПВ
21
Андрей Текучев
ОП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
7
Сефер Эмини
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
99
Константин Морозов
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Краснодар-2 - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар-2
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