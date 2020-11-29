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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Риу Аве
Жил Висенте - Риу Аве: обзор матча 29 ноября 2020
Жил Висенте
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
18'
Ф. Аугусто (АГ)
90+5'
Лоуренси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Риу Аве
ГОЛ! 2:0!
Лоуренси
90'
+5
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
85'
71'
Замена
R. Meshino
️️️️
Пеле
66'
Желтая карточка
А. Сантос
Замена
A. Leautey
️️️️
Р. Оливейра
58'
46'
Замена
B. Moreira
️️️️
Л. Пиазон
Желтая карточка
Ж. Афонсо
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Аугусто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
11
Бубакар Анне
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
Риу Аве
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
4-1-2-3
33
26
Фернандеш
5
Родригао
40
Ногейра
2
Перейра
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
16
Лино
19
Оливейра
7
Лоуренси
4-2-4
1
20
Коштинья
33
Сантос
21
Боревкович
24
Амарал
6
Аугусто
25
Пеле
12
Пиазон
20
20
Карлос Манэ
10
Дала
19
Оливейра
50
50
19
Оливейра
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
25
Пеле
8
8
25
Пеле
12
Пиазон
9
9
12
Пиазон
Остались в запасе
Жил Висенте
Риу Аве
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
95
Андре Перейра
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
22
LÃ©o
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Остались в запасе
95
Андре Перейра
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
22
LÃ©o
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Жил Висенте - Риу Аве
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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