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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - АЕК
Астерас - АЕК: обзор матча 29 ноября 2020
Астерас
29.11.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
44'
Х. Барралес
13'
М. Ливайя
58'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - АЕК
90'
+1
Желтая карточка
Н. Крстичич
90'
Замена
Н. Гнид
️️️️
П. Манталос
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
84'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
84'
79'
Замена
А. Симойш
️️️️
М. Танкович
71'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Ансарифард
Пас отдал
Е. Шахов
Желтая карточка
Х. Барралес
52'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барралес
Пас отдал
Ф. Альварес
44'
32'
Желтая карточка
Э. Инсуа
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
3-2-5
1
Пападопулос
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
6
44
21
9
Барралес
20
Регис
40
Сито
15
4-3-3
16
Цинтотас
19
Чигринский
24
Неделчару
12
Инсуа
2
Василантонопулос
7
Крстичич
20
Манталос
28
Шахов
22
Танкович
10
Ливайя
17
Ансарифард
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
20
Манталос
26
Гнид
26
Гнид
20
Манталос
22
Танкович
8
Симойш
8
Симойш
22
Танкович
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
Остались в запасе
Астерас
АЕК
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Астерас - АЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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