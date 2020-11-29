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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Нижний Новгород
Алания - Нижний Новгород: обзор матча 29 ноября 2020
Алания
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Нижний Новгород
Желтая карточка
А. Хугаев
90'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Хугаев
90'
90'
Замена
С. Зуйков
️️️️
И. Темников
81'
Желтая карточка
А. Шарипов
79'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Н. Калинский
Замена
И. Машуков
️️️️
Б. Хадарцев
79'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Х. Хосонов
79'
77'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
Б. Хадарцев
76'
67'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Галаджан
61'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Султонов
60'
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Гащенков
45'
Желтая карточка
А. Шумских
37'
Желтая карточка
Н. Калинский
32'
Желтая карточка
М. Гащенков
29'
Желтая карточка
К. Гоцук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Павел Комолов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-2-1-3
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
5
Багаев
19
Бутаев
8
Хугаев
13
Засеев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
10
Хадарцев
4-1-2-2-1
81
Смирнов
11
Темников
24
Гоцук
5
Шумских
5
Эдиев
22
Каккоев
77
Гащенков
78
Калинский
18
Попов
28
Султонов
57
Галаджан
8
Хугаев
8
Хубулов
8
Хубулов
8
Хугаев
80
Хосонов
10
Кобесов
10
Кобесов
80
Хосонов
10
Хадарцев
14
Машуков
14
Машуков
10
Хадарцев
11
Темников
23
Зуйков
23
Зуйков
11
Темников
77
Гащенков
20
Комолов
20
Комолов
77
Гащенков
28
Султонов
73
Шарипов
73
Шарипов
28
Султонов
78
Калинский
16
Ставпец
16
Ставпец
78
Калинский
57
Галаджан
99
Сулейманов
99
Сулейманов
57
Галаджан
Остались в запасе
Алания
Нижний Новгород
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
0
Михаил Осинов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Алания - Нижний Новгород
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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