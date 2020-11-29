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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Утрехт
Фейеноорд - Утрехт: обзор матча 29 ноября 2020
Фейеноорд
29.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
65'
Л. Гертрейда
50'
М. ван дер Маарел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Утрехт
Замена
Э. Боттегин
️️️️
Й. Верманн
90'
+2
85'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
С. ван де Стрек
Замена
Н. Баннис
️️️️
Н. Йоргенсен
85'
79'
Замена
S. Mokono
️️️️
М. ван дер Маарел
79'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Б. Рамселар
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Линссен
70'
69'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Махи
Желтая карточка
Й. Верманн
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
М. Сенеси
65'
64'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
50'
ГОЛ! 0:1!
М. ван дер Маарел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
59
Йорди Верманн
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-2-1-3
22
Марсман
6
Джонстон
25
Спайич
5
Сенеси
2
Гертрейда
10
Димерс
23
Бергейс
10
Тейшейра
30
Линссен
14
Йоргенсен
59
Верманн
3-4-3
1
Пас
31
Бергстрем
2
ван дер Маарел
4
Хогма
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
10
Махи
86
Густафсон
22
ван де Стрек
4
14
Йоргенсен
10
Баннис
10
Баннис
14
Йоргенсен
59
Верманн
31
Боттегин
31
Боттегин
59
Верманн
30
Линссен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
30
Линссен
23
Рамселар
49
Буссаид
49
Буссаид
23
Рамселар
2
ван дер Маарел
2
2
2
ван дер Маарел
22
ван де Стрек
28
28
22
ван де Стрек
10
Махи
11
Элиа
11
Элиа
10
Махи
Остались в запасе
Фейеноорд
Утрехт
1
Тейс Янсен
ВР
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
9
Мусса Силла
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
9
Дилан Венте
ЦФ
Остались в запасе
9
Мусса Силла
ЦФ
15
Даниэль Арзани
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Фейеноорд - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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