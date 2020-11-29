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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия
Рапид - Аустрия: обзор матча 29 ноября 2020
Рапид
29.11.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
7'
Т. Шик
19'
П. Виммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Аустрия
90'
+1
Желтая карточка
Г. Тигль
88'
Желтая карточка
С. Звиршитц
84'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
А. Юкич
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
78'
74'
Желтая карточка
N. Hahn
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Аразе
69'
65'
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Саркария
55'
Замена
К. Моншейн
️️️️
П. Виммер
35'
Желтая карточка
Й. Хандль
Желтая карточка
М. Хофманн
30'
19'
ГОЛ! 1:1!
П. Виммер
Пас отдал
М. Саркария
ГОЛ! 1:0!
Т. Шик
Пас отдал
М. Ульманн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
6
Niels Hahn
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
17
Alon Turgeman
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-4-2
25
Гартлер
30
Стойкович
28
Хофманн
31
Ульманн
44
Барач
13
Шик
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
9
Кара
36
Аразе
3-2-3-1-1
1
Пенц
29
Зуттнер
15
Звиршитц
14
Палмер-Браун
39
Тигль
46
Хандль
11
Саркария
11
Пихлер
8
Виммер
7
Юкич
6
36
Аразе
11
Фонтас
11
Фонтас
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
11
Саркария
36
Фиц
36
Фиц
11
Саркария
7
Юкич
25
Эбнер
25
Эбнер
7
Юкич
8
Виммер
14
Моншейн
14
Моншейн
8
Виммер
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
5
Лион Шустер
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
17
Alon Turgeman
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
5
Лион Шустер
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
17
Alon Turgeman
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рапид - Аустрия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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