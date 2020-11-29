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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Суонси
Ноттингем Форест - Суонси: обзор матча 29 ноября 2020
Ноттингем Форест
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
43'
К. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Суонси
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Фултон
88'
Желтая карточка
Ф. Вудман
80'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Лоу
Желтая карточка
С. Маккена
78'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
74'
Замена
Д. Лолли
️️️️
М. Анхель Герреро
53'
Желтая карточка
Г. Артер
51'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Робертс
Замена
Г. Артер
️️️️
Д. Коулбэк
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ноттингем Форест
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-2-1-3
30
Самба
29
Кристи
2
Фигейреду
26
Маккена
4
Рибейру
19
22
Йетс
93
Кноккарт
4
Коулбэк
10
Герреро
33
Тэйлор
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
4
Коулбэк
31
Артер
31
Артер
4
Коулбэк
10
Герреро
11
Лолли
11
Лолли
10
Герреро
9
Лоу
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Лоу
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Суонси
24
Will Swan
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Ноттингем Форест - Суонси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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