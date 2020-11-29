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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 29 ноября 2020
Ницца
29.11.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 3
Завершен
Дижон
80'
А. Гуири (П)
21'
М. Бальде
31'
Н. Музинга
66'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Дижон
90'
+2
Желтая карточка
М. Конате
85'
Замена
Ж. Мари
️️️️
М. Шуиар
Замена
С. Бен-Сегир
️️️️
Ж. Лотомба
84'
83'
Желтая карточка
П. Шейх
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Гуири
80'
73'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Клод-Морис
70'
68'
Желтая карточка
Н. Музинга
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Бальде
66'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Х. Будауи
63'
Замена
А. Труй
️️️️
К. Тюрам
63'
Желтая карточка
Х. Будауи
57'
Желтая карточка
А. Гуири
34'
31'
ГОЛ! 0:2!
Н. Музинга
Желтая карточка
Данило
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
3
Лотомба
3
Пельмар
34
Н'Соки
19
Тюрам
15
Данило
6
Будауи
11
Рен-Аделед
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Гуири
4-2-3-1
1
Расьоппи
23
Боэ
4
Панцо
5
Экюэль-Манга
25
Музинга
22
Ндонг
24
Шейх
29
Эбимбе
43
Целина
8
Шуиар
17
Бальде
19
Тюрам
22
Труй
22
Труй
19
Тюрам
20
Клод-Морис
14
Ндой
14
Ндой
20
Клод-Морис
3
Лотомба
41
Бен-Сегир
41
Бен-Сегир
3
Лотомба
6
Будауи
9
Лопеш
9
Лопеш
6
Будауи
8
Шуиар
14
Мари
14
Мари
8
Шуиар
29
Эбимбе
27
Ассале
27
Ассале
29
Эбимбе
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
Остались в запасе
Ницца
Дижон
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Ницца - Дижон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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