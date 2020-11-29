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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 29 ноября 2020
Аланьяспор
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
38'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Ф. Аксой
90'
+3
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Давидсон
84'
80'
Желтая карточка
А. Бартакжи
78'
Замена
P. Hurtado
️️️️
М. Чагыран
75'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Желтая карточка
Т. Бакасетас
74'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Э. Караджа
72'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
72'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
С. Учан
71'
56'
Замена
S. Eduok
️️️️
A. Kravets
56'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
С. Цикалеши
Замена
А. Гюлай
️️️️
Ф. Мубандже
51'
46'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Хаджиахметович
46'
Замена
F. Miya
️️️️
А. Улудаг
45'
+2
Желтая карточка
А. Улудаг
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
38'
25'
Желтая карточка
С. Цикалеши
14'
Желтая карточка
A. Kravets
Желтая карточка
Ф. Мубандже
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Коньяспор
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
70
Samuel Eduok
ЦФ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
9
Бакасетас
15
Бабакар
7
Караджа
3-2-3-2
34
3
Улудаг
12
Гильерме
89
Скубич
42
Бартакжи
4
Демирбаг
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
8
Евтович
17
Цикалеши
0
29
Мубандже
3
Гюлай
3
Гюлай
29
Мубандже
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
7
Караджа
10
Кутлу
10
Кутлу
7
Караджа
48
Учан
20
Аксой
20
Аксой
48
Учан
11
Давидсон
6
6
11
Давидсон
0
70
70
0
8
Хаджиахметович
6
Чагыран
6
Чагыран
8
Хаджиахметович
3
Улудаг
21
21
3
Улудаг
Чагыран
33
33
Чагыран
17
Цикалеши
6
6
17
Цикалеши
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
88
Ахмет Карадемир
ПВ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
88
Ахмет Карадемир
ПВ
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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