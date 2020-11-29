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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сан-Паулу
Баия - Сан-Паулу: обзор матча 29 ноября 2020
Баия
29.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Сан-Паулу
81'
Клайсон
52'
Лусиано
66'
Р. Арболеда
74'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сан-Паулу
86'
Замена
Р. Нестор
️️️️
И. Гомес
82'
Замена
Пабло
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 1:3!
Клайсон
Пас отдал
Н. Параиба
81'
Замена
Н. Параиба
️️️️
E.
77'
Замена
Клайсон
️️️️
Росси
77'
74'
ГОЛ! 0:3!
Лусиано
Пас отдал
Рейналдо
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Арболеда
Пас отдал
Рейналдо
Замена
Даниэл
️️️️
R.
63'
Замена
Ã.
️️️️
Алессон
63'
Замена
М. Салданья
️️️️
R.
63'
52'
ГОЛ! 0:1!
Лусиано
48'
Желтая карточка
Д. Алвес
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Лео
46'
Замена
Ч. Че
️️️️
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
40
Грегоре
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
31
Росси
ПВ
7
Elias
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Баия
2
Нино Параиба
ПЗ
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
3
Че Че
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
1-2-2-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
40
Грегоре
35
Фернандо
77
Алессон
31
Росси
14
29
10
6
7
4-1-3-3
10
Алвес
3
Лео
5
Арболеда
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
20
Бреннер
18
20
29
20
Салданья
20
Салданья
29
7
2
Параиба
2
Параиба
7
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
77
Алессон
17
17
77
Алессон
31
Росси
29
Клайсон
29
Клайсон
31
Росси
20
3
Че Че
3
Че Че
20
17
Гомес
11
Нестор
11
Нестор
17
Гомес
15
15
3
Лео
15
Буэно
15
Буэно
3
Лео
10
Лусиано
92
Пабло
92
Пабло
10
Лусиано
Остались в запасе
Баия
Сан-Паулу
95
Matheus Teixeira
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
41
Júnior
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Сан-Паулу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
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Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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