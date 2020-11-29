Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 29 ноября 2020
Нордшелланд
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Орхус
2'
И. Атанга
3'
К. Сулемана
58'
И. Атанга
10'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Орхус
90'
+6
Желтая карточка
B. Hvidt
90'
+6
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
90'
+4
Замена
B. Hvidt
️️️️
P. Olsen
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Ригор
90'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
И. Атанга
81'
Вторая желтая
К. Сулемана
77'
63'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
А. Гренбек
63'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
С. Хауснер
63'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Н. Поульсен
ГОЛ! 3:1!
И. Атанга
58'
Желтая карточка
U. Jenssen
53'
Замена
М. Андерсен
️️️️
О. Антман
46'
Желтая карточка
К. Сулемана
45'
Желтая карточка
М. Ригор
40'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
К. Хансен
34'
Замена
U. Jenssen
️️️️
О. Вилладсен
34'
10'
ГОЛ! 2:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Б. Блуме
ГОЛ! 2:0!
К. Сулемана
Пас отдал
П. Виндаль
3'
ГОЛ! 1:0!
И. Атанга
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
4-4-1-1
1
Виндаль
4
Хансен
33
18
Месик
2
Вилладсен
10
Ригор
33
Кристенсен
10
Диоманде
11
Антман
7
Сулемана
20
Атанга
4-4-2
25
Грабара
20
Хауснер
5
Тингагер
5
Хойер
4
Дикс
33
6
Поульсен
10
Блуме
11
Гренбек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
4
Хансен
24
Свенссон
24
Свенссон
4
Хансен
2
Вилладсен
5
5
2
Вилладсен
11
Антман
8
Андерсен
8
Андерсен
11
Антман
10
Ригор
42
Чуквуани
42
Чуквуани
10
Ригор
20
Атанга
29
29
20
Атанга
20
Хауснер
3
Мунксгор
3
Мунксгор
20
Хауснер
11
Гренбек
18
18
11
Гренбек
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
33
22
22
33
6
Поульсен
9
Хелениус
9
Хелениус
6
Поульсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
72
Martin Vantruba
ВР
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Орхус
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+