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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рид
Вольфсберг - Рид: обзор матча 29 ноября 2020
Вольфсберг
29.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рид
54'
Д. Йовелич
85'
М. Груль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рид
90'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
С. Нутц
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Груль
Желтая карточка
Л. Лочошвили
84'
78'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
Желтая карточка
М. Лиендл
78'
Замена
️️️️
Д. Шерцер
76'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Д. Йовелич
75'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Тафернер
75'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Павелич
70'
68'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
М. Лакнер
68'
Замена
А. Байич
️️️️
С. Пейнтсил
60'
Замена
К. Боатенг
️️️️
B. Gschweidl
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Лиендл
54'
48'
Вторая желтая
M. Lercher
44'
Желтая карточка
M. Lercher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-2-4-1
29
Куттин
24
Лочошвили
3
Шерцер
27
Новак
45
Перич
3
Павелич
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
30
Тафернер
9
Йовелич
1-3-1-5
1
Радлингер
5
22
Нутц
4
Зигль
6
Лакнер
18
Груль
28
30
Пейнтсил
9
31
6
3
Павелич
24
Верницниг
24
Верницниг
3
Павелич
9
Йовелич
29
Визингер
29
Визингер
9
Йовелич
30
Тафернер
7
Перец
7
Перец
30
Тафернер
9
3
Боатенг
3
Боатенг
9
6
Лакнер
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
6
Лакнер
22
Нутц
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
22
Нутц
30
Пейнтсил
12
Байич
12
Байич
30
Пейнтсил
Остались в запасе
Вольфсберг
Рид
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
31
Александер Кофлер
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
31
Александер Кофлер
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Вольфсберг - Рид
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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