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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 29 ноября 2020
Байер
29.11.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
Желтая карточка
Л. Бэйли
90'
+4
Желтая карточка
Д. Синкгравен
80'
75'
Замена
М. Дардаи
️️️️
О. Альдрете
Замена
Т. Едвай
️️️️
А. Драгович
74'
70'
Замена
Л. Тусар
️️️️
К. Пентек
70'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
30'
Желтая карточка
М. Кунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
15
Драгович
8
Бендер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
17
Бэйли
3-2-2-1-2
1
Шволов
28
Боята
15
Альдрете
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
10
Кунья
15
Драгович
4
Едвай
4
Едвай
15
Драгович
15
Альдрете
31
Дардаи
31
Дардаи
15
Альдрете
9
Пентек
29
Тусар
29
Тусар
9
Пентек
14
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
14
Лукебакио
Остались в запасе
Байер
Герта
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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