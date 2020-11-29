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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 29 ноября 2020
Сельта
29.11.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
27'
Нолито
81'
М. Баэса
85'
Ф. Бельтран
25'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
90'
+6
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
О. Йокушлу
90'
+6
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+6
Желтая карточка
Л. Оласа
90'
+2
Замена
Д. Айду
️️️️
Б. Мендес
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бельтран
Пас отдал
Я. Аспас
85'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
С. Мина
83'
82'
Замена
А. Соро
️️️️
Х. Вальехо
ГОЛ! 2:1!
М. Баэса
81'
76'
Замена
Куини
️️️️
Д. Фулкье
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
74'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Суарес
74'
60'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Л. Суарес
60'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Я. Эррера
53'
Желтая карточка
Д. Фулкье
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Р. Тапиа
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Л. Оласа
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Милья
Желтая карточка
Д. Мурильо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-2-3
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
3-2-2-1-2
1
Силва
5
Санчес
24
Вальехо
22
Дуарте
20
Фулкье
21
Нева
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
19
Молина
97
Суарес
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
10
Мендес
4
Айду
4
Айду
10
Мендес
4
Суарес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
4
Суарес
77
Мина
8
Бельтран
8
Бельтран
77
Мина
24
Вальехо
29
Соро
29
Соро
24
Вальехо
19
Молина
7
Пуэртас
7
Пуэртас
19
Молина
20
Фулкье
17
Куини
17
Куини
20
Фулкье
21
Эррера
25
Гоналон
25
Гоналон
21
Эррера
97
Суарес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
97
Суарес
Остались в запасе
Сельта
Гранада
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Сельта - Гранада
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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