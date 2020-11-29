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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал: обзор матча 29 ноября 2020
Атлетико Гойяненсе
29.11.2020, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
85'
Желтая карточка
L. Fernández
81'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Патрик
81'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Ю. Алберто
Замена
M. Pereira
️️️️
A.
79'
74'
Замена
L. Fernández
️️️️
Т. Гальярдо
69'
Вторая желтая
Р. Моледо
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Чико
66'
Замена
️️️️
E. Felipe
66'
62'
Пенальти не реализован!
Т. Гальярдо
59'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Д. Кардозо
59'
Замена
Маурисио
️️️️
A. D'Alessandro
Желтая карточка
E. Felipe
54'
47'
Желтая карточка
Р. Линдосо
45'
+1
Желтая карточка
Р. Моледо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
0
Arnaldo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
8
Патрик
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
18
Маурисио
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
2-1-1-1-5
30
Николас
33
Эдер
5
Маранхао
18
10
Чико
96
1
99
Зе Роберто
97
4
3-1-2-4
14
Ломба
5
Хейтор
4
Моледо
31
Куэста
23
Линдосо
8
Патрик
5
Кардозо
6
10
91
Гальярдо
9
Алберто
10
Чико
11
11
10
Чико
0
16
16
0
8
Патрик
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
8
Патрик
9
Алберто
95
Гильерме
95
Гильерме
9
Алберто
5
Кардозо
18
Мусто
18
Мусто
5
Кардозо
10
18
Маурисио
18
Маурисио
10
91
Гальярдо
9
9
91
Гальярдо
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
21
Junior Brandão
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
21
Wellington Rato
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
42
Даниэл
ВР
23
Родиней
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
21
Junior Brandão
ЦФ
99
Витор Леке
ЛВ
21
Wellington Rato
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
12
Emerson Júnior
ЦФ
42
Даниэл
ВР
23
Родиней
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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