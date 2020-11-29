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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Антальяспор
Эрзурумспор - Антальяспор: обзор матча 29 ноября 2020
Эрзурумспор
29.11.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
29'
К. Канак
89'
Рикарду
61'
В. Сары
65'
Г. Байракдар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Антальяспор
90'
Вторая желтая
Налдо
ГОЛ! 2:2!
Рикарду
89'
85'
Желтая карточка
Э. Албайрак
82'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
M. Donald
80'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
К. Канак
80'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Мухаммед
66'
Замена
O. Çelik
️️️️
I. Sissoko
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
Г. Байракдар
Пас отдал
Амилтон
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Сары
Желтая карточка
A. Mina
59'
53'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
У. Акыйол
53'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
E. Gülüm
Желтая карточка
К. Канак
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Канак
Пас отдал
А. Новиковас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
26
Кан Канак
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Эрзурумспор
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
2-3-5
26
Канак
44
10
Мухаммед
11
Новиковас
20
33
3
4
23
10
Рикарду
4-5-1
35
Каплан
89
Сары
5
Налдо
2
30
Кудряшов
23
Амилтон
19
Акыйол
16
Фреди
10
8
Шахин
18
Яхович
3
88
88
3
26
Канак
7
7
26
Канак
10
Мухаммед
17
Бассан
17
Бассан
10
Мухаммед
2
17
Байракдар
17
Байракдар
2
19
Акыйол
6
Албайрак
6
Албайрак
19
Акыйол
Остались в запасе
Эрзурумспор
Антальяспор
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
20
Петрус Бумаль
ОП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
20
Петрус Бумаль
ОП
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Эрзурумспор - Антальяспор
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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