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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 29 ноября 2020
Балтика
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо
Желтая карточка
А. Дудиев
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
А. Лях
87'
Желтая карточка
А. Рязанцев
84'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Самсонов
Замена
️️️️
М. Маркович
78'
76'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Берковский
Замена
️️️️
А. Дудиев
76'
75'
Желтая карточка
А. Самсонов
Вторая желтая
Х. Мануэль Валенсия
74'
Замена
️️️️
М. Кузьмин
68'
58'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
46'
Замена
М. Шоркин
️️️️
Е. Прошкин
46'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Лебеденко
44'
Желтая карточка
Е. Прошкин
Желтая карточка
И. Юрганов
42'
Желтая карточка
Х. Мануэль Валенсия
32'
Желтая карточка
М. Кашчелан
31'
30'
Желтая карточка
И. Лебеденко
29'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
97
Денис Баланюк
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
3-1-3-2-1
39
Бориско
44
Тишкин
20
Юрганов
8
Дудиев
18
Кашчелан
17
Валенсия
8
Шаваев
53
Казаев
6
Кузьмин
10
Альшин
13
Маркович
3-3-2-1-1
14
Конюхов
28
Прошкин
4
Редькович
99
Евдокимов
28
Магаль
90
Лях
44
Самсонов
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
17
Берковский
10
Лебеденко
28
Прошкин
16
Шоркин
16
Шоркин
28
Прошкин
17
Берковский
18
Кертанов
18
Кертанов
17
Берковский
44
Самсонов
9
Адаев
9
Адаев
44
Самсонов
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
10
Лебеденко
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лебеденко
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
22
Филипп Дворецков
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
22
Филипп Дворецков
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Торпедо
4
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
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