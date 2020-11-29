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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Заря
Минай - Заря: обзор матча 29 ноября 2020
Минай
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Заря
53'
В. Кочергин
58'
Д. Иванисеня
61'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Заря
Желтая карточка
А. Нуриев
89'
82'
Замена
С. Гринь
️️️️
В. Кочергин
82'
Замена
И. Чайковский
️️️️
В. Кабаев
75'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Гладкий
74'
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
66'
Замена
Е. Назарина
️️️️
В. Вернидуб
Замена
Р. Малепе
️️️️
М. Матич
66'
Замена
O. Shpak
️️️️
Д. Кныш
66'
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Гладкий
Пас отдал
В. Кочергин
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Иванисеня
Пас отдал
В. Юрченко
53'
ГОЛ! 0:1!
В. Кочергин
Замена
А. Ткачук
️️️️
О. Голодюк
46'
Желтая карточка
A. Shynder
30'
Желтая карточка
О. Голодюк
14'
14'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Минай
8
Репо Малепе
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
O. Shpak
ЦФ
3
Oleh Dopilka
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-2-2-3
32
44
Сакив
71
Лопыренок
4
Матич
32
Голодюк
0
7
Нуриев
14
Кныш
0
0
0
3-3-1-3
22
Васили
15
Вернидуб
45
Фаворов
4
Ханна
21
Иванисеня
80
Юрченко
10
Кочергин
22
Кабаев
14
Цыганик
20
Гладкий
28
Громов
14
Кныш
0
0
14
Кныш
4
Матич
8
Малепе
8
Малепе
4
Матич
32
Голодюк
19
Ткачук
19
Ткачук
32
Голодюк
22
Кабаев
4
Чайковский
4
Чайковский
22
Кабаев
15
Вернидуб
29
Назарина
29
Назарина
15
Вернидуб
10
Кочергин
50
Гринь
50
Гринь
10
Кочергин
20
Гладкий
17
Саядманеш
17
Саядманеш
20
Гладкий
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
Остались в запасе
Минай
Заря
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
3
Oleh Dopilka
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
90
Artur Karnoza
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
3
Oleh Dopilka
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
Остались в запасе
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Минай - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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