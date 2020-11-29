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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Текстильщик
Енисей - Текстильщик: обзор матча 29 ноября 2020
Енисей
29.11.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
38'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Текстильщик
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Саная
84'
Замена
Т. Сахаров
️️️️
А. Зотов
80'
78'
Замена
В. Романенко
️️️️
М. Батов
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
71'
70'
Желтая карточка
М. Батов
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
66'
64'
Замена
М. Батов
️️️️
М. Сидоров
63'
Замена
Е. Маричев
️️️️
В. Сысуев
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
62'
58'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Агеев
Желтая карточка
О. Ланин
49'
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
38'
11'
Желтая карточка
А. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
17
Максим Батов
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
8
Иванов
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
32
Саная
4-2-2-2
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
17
Фомин
23
Макушкин
7
Горюшкин
10
Сысуев
76
Агеев
81
Сидоров
14
Аппаев
77
Бачинский
21
Зотов
27
Сахаров
27
Сахаров
21
Зотов
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
32
Саная
23
Лескано
23
Лескано
32
Саная
10
Сысуев
37
Маричев
37
Маричев
10
Сысуев
76
Агеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
76
Агеев
Батов
77
Романенко
77
Романенко
Батов
81
Сидоров
17
Батов
17
Батов
81
Сидоров
Остались в запасе
Енисей
Текстильщик
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Енисей - Текстильщик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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