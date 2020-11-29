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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Виллем II
Гронинген - Виллем II: обзор матча 29 ноября 2020
Гронинген
29.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Виллем II
63'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Виллем II
Замена
L. Miguel
️️️️
Г. Гудмундссон
87'
84'
Замена
М. Келерт
️️️️
Г. Саглам
Замена
А. Да Крус
️️️️
Й. Ларсен
82'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
П. Йостен
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Т. Суслов
63'
Замена
Т. Суслов
️️️️
J. van Kaam
46'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Саглам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
33
Joël van Kaam
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Виллем II
3
Freek Heerkens
ЦЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
4-3-3
22
Падт
3
Гудмундссон
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
8
ван Кам
17
Йостен
14
Ларсен
33
2-2-1-5
26
Брондел
4
18
Нелом
8
Ллонч
7
Наннели
61
Саглам
20
31
Трезор
19
Глэдон
14
Павлидис
6
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
33
10
Суслов
10
Суслов
33
3
Гудмундссон
48
48
3
Гудмундссон
14
Ларсен
9
Да Крус
9
Да Крус
14
Ларсен
61
Саглам
27
Келерт
27
Келерт
61
Саглам
Остались в запасе
Гронинген
Виллем II
7
Ремко Балк
ПВ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
7
Ремко Балк
ПВ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Сэм Шрек
ЦП
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Гронинген - Виллем II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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Гронинген
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