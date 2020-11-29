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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС
ОФИ - ПАС: обзор матча 29 ноября 2020
ОФИ
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
20'
Ф. Старжеон
45+1'
Х. Элефтериадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАС
Желтая карточка
D. Sotiriou
84'
Замена
П. Вурос
️️️️
Ф. Старжеон
84'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
76'
Замена
A. Giannou
️️️️
F. Grivas
75'
65'
Замена
А. Карталис
️️️️
J. Leo
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Элефтериадис
Пас отдал
Х. Домингес
Желтая карточка
А. Диамантис
42'
39'
Желтая карточка
М. Салиакас
Замена
V. Sakor
️️️️
Д. Де Гузман
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Старжеон
20'
Желтая карточка
F. Grivas
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
3-3-3
32
15
Диамантис
18
Яннулис
34
29
Мельядо
18
Де Гузман
70
Старжеон
28
22
2
4-1-1-2-2
1
Хутесиотис
4
Каргас
6
Пантелакис
2
Салиакас
43
Персман
22
Кастро
28
Домингес
14
Памлидис
20
Элефтериадис
12
22
28
0
0
28
70
Старжеон
2
Вурос
2
Вурос
70
Старжеон
34
13
13
34
18
Де Гузман
6
6
18
Де Гузман
12
7
Карталис
7
Карталис
12
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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