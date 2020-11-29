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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 29 ноября 2020
Реал Сосьедад
29.11.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
33'
М. Оярсабаль (П)
6'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Желтая карточка
М. Субименди
86'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Муньос
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
81'
Желтая карточка
А. Муньос
75'
74'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Педраса
73'
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
70'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
69'
55'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
А. Барренечеа
53'
46'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Бакка
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Элустондо
46'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Оярсабаль
33'
32'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
31'
Желтая карточка
П. Торрес
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Желтая карточка
А. Элустондо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
5
Субельдия
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
12
Лопес
7
Барренечеа
12
Виллиан Жозе
3-2-3-2
1
Асенхо
2
Эступиньян
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Гаспар
23
Педраса
14
Тригерос
10
Иборра
10
Парехо
70
Бакка
7
Морено
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
3
Муньос
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Муньос
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
70
Бакка
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
70
Бакка
23
Педраса
14
Кубо
14
Кубо
23
Педраса
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
10
Йереми Пино
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
10
Йереми Пино
ПВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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