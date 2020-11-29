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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 29 ноября 2020
Арсенал
29.11.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
30'
Габриэль
27'
П. Нету
42'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
Желтая карточка
К. Тирни
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Коди
Желтая карточка
Р. Холдинг
86'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Джака
81'
78'
Замена
М. Килман
️️️️
Ф. Силва
70'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
Э. Бельерин
69'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Виллиан
65'
56'
Желтая карточка
Ф. Силва
54'
Желтая карточка
А. Траоре
47'
Желтая карточка
В. Боли
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Д. Луис
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:1!
Габриэль
Пас отдал
Виллиан
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
П. Нету
15'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
28
Уиллок
10
Виллиан
7
Сака
7
Обамеянг
4-2-1-3
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
30
Боли
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
7
Нету
10
Виллиан
17
Нелсон
17
Нелсон
10
Виллиан
4
Луис
6
Холдинг
6
Холдинг
4
Луис
34
Джака
91
Ляказетт
91
Ляказетт
34
Джака
Силва
3
Килман
3
Килман
Силва
11
Поденсе
8
Невеш
8
Невеш
11
Поденсе
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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